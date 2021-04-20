Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. Футбол
История с автографом имела продолжение.
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, с которым сотрудничает румынский арбитр Октавиан Шовре.
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Напомним, многих шокировал эпизод после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1). Шовре догнал Голанда в подтрибунном помещении, чтобы взять у него автограф. Поведение румынского арбитра удивило всю Европу.
Позже выяснилось, что 47-летний тезка основателя Римской империи сделал это с целью благотворительности. Он долгое время помогает медицинскому центру, в котором проходят терапию люди с тяжелыми формами аутизма.
Голанд, узнав эту историю, отправил подарки в фонд и написал письмо.
BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5