Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, для которого судья взял у него автограф и за что был дисквалифицирован. Футбол

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Голанд отправил подарки в благотворительный фонд, с которым сотрудничает румынский арбитр Октавиан Шовре.

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Напомним, многих шокировал эпизод после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" (2:1). Шовре догнал Голанда в подтрибунном помещении, чтобы взять у него автограф. Поведение румынского арбитра удивило всю Европу.

Позже выяснилось, что 47-летний тезка основателя Римской империи сделал это с целью благотворительности. Он долгое время помогает медицинскому центру, в котором проходят терапию люди с тяжелыми формами аутизма.

Голанд, узнав эту историю, отправил подарки в фонд и написал письмо.

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City - Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5 — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 19, 2021

Добавим, что за эпизод с автографом судейский комитет Федерации футбола Румынии отстранил Шовре от работы до конца сезона-2020/21.

Напомним, что Шовре работал также на матче 5-го тура группового этапа ЛЧ "Шахтер" - "Реал" (2:0).