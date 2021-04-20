Испанская Ла Лига обозвала участников Суперлиги сепаратистами. Футбол

Испанская Ла Лига опубликовала заявление, в котором осуждает создание европейской Суперлиги.

В частности, в заявлении говорится, что создание нового турнира окажет губительное влияние на развитие футбола.

"Ла Лига решительно осуждает предложение о создании сепаратистского и элитарного европейского соревнования, которое атакует принципы открытой конкуренции и спортивных достижений, являющиеся важной частью национальной и европейской футбольной экосистемы.

Сегодня футбольные фанаты по всей Европе могут мечтать о том, чтобы их клуб, независимо от его размера, мог показать себя на соревнованиях, достичь вершин и выступать на высшем уровне европейского футбола", - цитирует заявление профессиональной футбольной лиги высшего уровня в системе футбольных лиг Испании пресс-служба организации.

"Ла Лига защищает эту европейскую концепцию футбола для всех. Концепция, предложенная 12 европейскими клубами, разрушает эту мечту, закрывая клубам двери на вершину европейского футбола и позволяя лишь немногим попасть в элиту.

Ла Лига гордится своей 90-летней историей. Это открытое соревнование, основанное на заслугах команд. Миллионы фанатов по всему миру являются поклонниками 42 клубов Примеры и Сегунды. Успех наших соревнований способствовал тому, что футбол стал важной частью экономики Испании , составляя около 1,4% ВВП и давая работу почти 200 тыс. человек", - отмечается в коммюнике.

"Новое европейское предложение о конкуренции - не что иное, как эгоистичный подход, призванный еще больше обогатить самых богатых. Это подорвет привлекательность всей игры и окажет глубокое пагубное влияние на ближайшее будущее Ла Лиги, входящих в нее клубов и всей футбольной экосистемы.

Кроме того, это также повлияет на другие виды спорта, в которые в этом сезоне Ла Лига вносит более 126 млн евро, поскольку это ставит под угрозу систему взносов. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты и работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы защитить целостность и будущее испанского футбола в лучших интересах игры", - говорится в заявлении Ла Лиги.

Напомним, главой Суперлиги стал президент клуба именно Ла Лиги - "Реала" Флорентино Перес.

О создании нового турнира - Суперлиги - договорились "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм".

Фаны английских клубов-основателей Суперлиги осудили решение боссов создать новый турнир.