Фаны английских клубов-основателей Суперлиги осудили решение боссов создать новый турнир. Футбол

Английские болельщики едины в своем мнении.

"Энфилд"
Фото: twitter
"Энфилд"

Болельщики английских грандов выступили с заявлениями относительно участия их клубов в Суперлиге.

Фанатская группировка болельщиков "Ливерпуля" Spirit of Shankly заявила, что "поражена таким решением клуба", - сообщает "Спорт-Экспресс".

"Суперлига игнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И "Ливерпуль" наш, а не их", - говорится в заявлении.

Объединение фанатов "Челси" назвало вхождение клуба в Суперлигу "непростительным". По мнению болельщиков "синих", "всех фанатов футбола во всем мире предали в воскресенье".

Доверительный фонд болельщиков "Арсенала" считает, что "сегодня "Арсенал" умер как клуб".

Присоединились к акции и болельщики "Манчестер Сити", которые считают, что "участники Суперлиги не уважают традиций футбола", и фанаты "будут до последнего бороться за свой клуб".

По мнению фанатов "Манчестера Юнайтед", их клуб "не должен был идти против всего футбола и выступить против Суперлиги".

А болельщики "Тоттенхэма" назвали концепцию Суперлиги такой, "которой движет жажда наживы в ущерб футбола".

О создании нового турнира договорились "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Позже к ним должны присоединиться еще восемь клубов.

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президент турнира - президент "Ювентуса" Андреа Аньелли и владелец МЮ Джоэль Глейзер.

Сообщалось, что Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд. За сезон команды проведут 18-23 матча. Матчи будут проводиться среди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вступлении в Суперлигу клуб получит 350 млн евро.

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