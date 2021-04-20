Число подписчиков "Ливерпуля" в Twitter сократилось на 3 млн после анонса о Суперлиге

3 миллиона болельщиков "Ливерпуля" отписались от официальной клубной страницы в Twitter после анонса о новостях с Суперлигой.

Общее количество подписчиков сократилось с 20 до 17 млн. Фаны недовольны решением руководства об участии клуба в новом турнире.

Leading European football clubs announce new Super League competition. — Liverpool FC (@LFC) April 18, 2021