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2021-04-20
Число подписчиков "Ливерпуля" в Twitter сократилось на 3 млн после анонса о Суперлиге
Фаны "красных" остались крайне недовольны решением боссов.
Фото: Liverpool FC
3 миллиона болельщиков "Ливерпуля" отписались от официальной клубной страницы в Twitter после анонса о новостях с Суперлигой.
Общее количество подписчиков сократилось с 20 до 17 млн. Фаны недовольны решением руководства об участии клуба в новом турнире.
Leading European football clubs announce new Super League competition.— Liverpool FC (@LFC)
April 18, 2021
Добавим, что, по информации некоторых СМИ, от участия в Суперлиге отказались лидеры Бундеслиги - "Бавария", "Лейпциг" и "Боруссия" Д.