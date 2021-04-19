Итальянские клубы выступили за исключение "Ювентуса", "Интера" и "Милана" из Серии A

Один из инициаторов - клуб украинцев Малиновского и Коваленко.

Итальянские клубы выступили за исключение "Ювентуса", "Интера" и "Милана" из Серии A
Фото: ESPN

"Аталанта", "Верона" и "Кальяри" выступили с предложением исключить "Ювентус", "Интер" и "Милан", которые приняли участие в организации Суперлиги, из числа участников чемпионата Италии, сообщает Goal.com.

Сами итальянские гранды пока не планируют покидать Серию A.

Кроме двух миланских и туринского клубов, о создании Суперлиги объявили еще девять европейских грандов: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона" и "Атлетико".

Председателем Суперлиги избран президент "Реала" Флорентино Перес, а одним из вице-председателей - президент "Ювентуса" Андреа Аньелли.

УЕФА и ФИФА резко осуждают создание Суперлиги и обещают отстранить клубы-организаторы от участия в национальных, европейских и мировых соревнованиях.

В свою очередь, по сообщению некоторых СМИ, руководители Суперлиги готовы судиться с ними в случае подобных санкций.

Добавим, что клубы-создатели Суперлиги вышли из состава Ассоциации европейских клубов.

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