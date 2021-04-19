Президент УЕФА назвал идею Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола

Боссы еврофутбола разгневаны.

Фото: skysports.com Александр Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин решительно и не скуплясь на эмоции осудил создание европейской Суперлиги.

"Не могу не подчеркнуть, что УЕФА и футбольный мир объединены против постыдных предложений, питаемых исключительно жадностью.

Эта идея - плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им забрать это у нас", - цитирует Чеферина Sky Sports.

Также Чеферин подтвердил, что игрокам клубов, которые войдут в Суперлигу, будет запрещено выступать на чемпионатах Европы и чемпионатах мира.