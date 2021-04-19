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2021-04-19
16-летняя украинка Соболева выиграла свой первый титул ITF
Анастасия попала в основную сетку путем квалификации.
Анастасія Соболєва
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.
Юная украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF в Анталии (Турция).
Призовой фонд составил 15 тыс. долл.
16-летняя днепрянка, которая попала в основную сетку путем квалификации, в финале обыграла 20-летнюю итальянку Нурию Бранкаччи - 6:0, 7:6 (7-5).
В основной сетке соревнований Соболева поступательно победила японку Мисаки Мацуда - 6:1 , 7:5, россиянку Анастасию Захарову - 6:1, 7:6 (7-5), итальянку Лизу Пигато - 6:3, 7:5 и француженку Алис Раме - 7:5, 6:1.
Добавим, что это первый титул Анастасии на профессиональных турнирах Международной теннисной федерации.