16-летняя украинка Соболева выиграла свой первый титул ITF

Юная украинская теннисистка Анастасия Соболева стала победительницей турнира ITF в Анталии (Турция).

Призовой фонд составил 15 тыс. долл.

16-летняя днепрянка, которая попала в основную сетку путем квалификации, в финале обыграла 20-летнюю итальянку Нурию Бранкаччи - 6:0, 7:6 (7-5).

В основной сетке соревнований Соболева поступательно победила японку Мисаки Мацуда - 6:1 , 7:5, россиянку Анастасию Захарову - 6:1, 7:6 (7-5), итальянку Лизу Пигато - 6:3, 7:5 и француженку Алис Раме - 7:5, 6:1.

Добавим, что это первый титул Анастасии на профессиональных турнирах Международной теннисной федерации.