Сборная Украины по дзюдо завоевала одну медаль на чемпионате Европы

Дарья Белодед стала серебряным призером первенства.

Сборная Украины по дзюдо завоевала одну медаль на чемпионате Европы
Дар'я Білодід
Фото: ukrinform.ua

В португальской столице прошел чемпионат Европы по дзюдо.

Сборная Украины была представлена 11 участниками. В отсутствие по причине травм лидеров мужской сборной - Георгия Зантарая, Кеджау Ньябали, Якова Хаммо - наша команда сумела завоевать лишь одну медаль.

В категории до 48 кг серебряным призером стала Дарья Белодед.

Перед финалом Белодед победила итальянку Франческу Милани, словенку Марушу Штангар и россиянку Ирину Долгову. Однако из-за травмы украинка не вышла на финальную схватку против Дистрии Красники из Косова.

В шаге от медали остановилась Елизавета Каланина, которая в категории свыше 78 кг сперва проиграла в четвертьфинале представительнице Беларуси Марине Слуцкой, а затем в схватке за "бронзу" - португалке Машели Нуньес.

Остальные представители Украины не прошли дальше второго раунда.

В итоге Украина заняла 14-е место в медальном зачете. А победителями стали дзюдоисты из Косова, выигравшие три медали - две золотые и одну бронзовую. Наибольшее количество медалей завоевали французы - восемь, однако золотой оказалась только одна.

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