Главный спонсор футбольной Суперлиги подтвердил намерение вложить в проект € 5,3 млрд

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase подтвердил свои намерения финансировать европейскую Суперлигу, сообщает Sky Sports.

Банк, который входит в "большую четверку" банков США , наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Farg, должен стать генеральным спонсором Суперлиги и вложить в лигу 4,6 млрд фунтов (5,3 млрд евро).

При этом банк рассчитывает вернуть средства за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции.

При этом клубам-участникам турнира обещано 3,5 млрд евро (суммы от 89 до 310 млн). Эти деньги советуют потратить на возмещение убытков за пустые стадионы во время пандемии.