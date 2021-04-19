Главный тренер "Баварии" попросил руководство разорвать с ним контракт. Футбол

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик после выездной победы команды над "Вольфсбургом" в 29-м туре Бундеслиги (3:2) объявил о решении расторгнуть контракт с клубом.

Флик после вылета из Лиги чемпионов попросил руководство команды о разрыве контракта, который действует до 2023 года. А после игры с Die W?lfe он объявил о своем решении команде.

"Я сказал команде, что сообщил руководству о желании расторгнуть контракт в конце сезона. Уже ходили слухи по коридорному радио, и поэтому для меня было важно, чтобы команда узнала об этом от меня. Мы очень, очень хорошо работали вместе почти два года. Я абсолютно доволен этой командой, отношением игроков", - цитирует Флика Eurosport.

Ранее Футбольный союз Германии (DFB) объявил о том, что главный тренер Бундестим Йоахим Лёв независимо от результатов команды на Евро-2020 покинет свой пост после его завершения. Флик назывался наиболее вероятным преемником Лева, и наставник "Баварии" не стал отрицать такой возможности.

"DFB - это вариант", - сказал Флик, хотя и уточнил, что переговоры с директором DFB Бирхоффом пока не состоялись.