Звуки перфоратора и "болгарки" помешали поединку Свитолиной против японки в матче Кубка Билли Джин Кинг

Органы правопорядка приняли участие в победе украинок.

Фото: btu.org.ua Элина Свитолина

В Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации – LB.ua) между командами Украины и Японии.

Наши теннисистки победили во всех четырех поединках.

Два матча выиграла лидер команды Элина Свитолина, одну победу одержала Марта Костюк. Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвёртое командное очко.

Отметим, что второй матч Свитолиной против Юки Кайто (6:2, 4:6, 7:6) протекал под аккомпанемент работы перфоратора и "болгарки" - по соседству с кортом в многоэтажном жилом доме кто-то из жителей затеял ремонт.

Во втором сете на это обратила внимание Элина, и организаторам матча пришлось вызвать полицию. Только после этого ремонт вскоре прекратился, что сказалось на игре украинки, которая дожала японку в третьей партии на тай-брейке - 7-3.