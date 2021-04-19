Звуки перфоратора и "болгарки" помешали поединку Свитолиной против японки в матче Кубка Билли Джин Кинг
Органы правопорядка приняли участие в победе украинок.
В Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club прошел матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации – LB.ua) между командами Украины и Японии.
Наши теннисистки победили во всех четырех поединках.
Два матча выиграла лидер команды Элина Свитолина, одну победу одержала Марта Костюк. Сестры Надежда и Людмила Киченок в паре принесли четвёртое командное очко.
Отметим, что второй матч Свитолиной против Юки Кайто (6:2, 4:6, 7:6) протекал под аккомпанемент работы перфоратора и "болгарки" - по соседству с кортом в многоэтажном жилом доме кто-то из жителей затеял ремонт.
Во втором сете на это обратила внимание Элина, и организаторам матча пришлось вызвать полицию. Только после этого ремонт вскоре прекратился, что сказалось на игре украинки, которая дожала японку в третьей партии на тай-брейке - 7-3.