Украинца Редкача вынесли с ринга на носилках после грубого нокаута

В Атланте (США) на арене Mercedes-Benz Stadium состоялся бой полусредневесов Ивана Редкача (23-5-1, 18 KO) и бывшего чемпиона мира в первом полусреднем весе американца Реджиса Прогре (25-1, 21 KO).

Весь поединок украинец заметно уступал оппоненту и уже в шестом раунде пропустил роковой мощный удар по корпусу, после которого рефери остановил поединок. Удар пришелся ли в область паха, то в область селезенки.

Редкач не смог даже самостоятельно подняться - его на носилках вынесли с ринга.

Фото: fightnews.info

Судьи, посчитав свои записки (60-54, 60-54, 59-55), присудили Прогре техническую победу, потому что рефери посчитал, что удар был нанесен ниже пояса.

Некоторые эксперты заявили, что украинцем был симулирован удар в пах.

Эту теорию поддержал и соперник Ивана.

"Судьи объявили нокаут? Техническое решение? Да ладно. Я нокаутировал его. Я думаю, он притворялся. Я побеждал его в каждом раунде, начал ловить его. Я начал его бить. Я вкладывался в удары, бил все сильнее. Я нанес ему удар по корпусу, поэтому он сдался", - цитирует американца fightnews.info.

"Я видел повтор. Говорят, что я мог нанести неправильный удар. Это чушь. Я начал его изматывать и попадать по нему. Он не хотел оказаться в нокауте, поэтому сдался. Я действительно начал причинять ему вред. В предыдущем раунде и за раунд до этого я начал подбираться к нему и наносить удары. Он почувствовал это давление", - убежденно заявил Прогре.