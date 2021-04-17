Тайсон эмоционально попрощался с "Шахтером"

Накануне в сети появилась информация, что экс-капитан "Шахтера" Тайсон досрочно покинет донецкий клуб.

Журналист Игорь Цыганык опубликовал в Instagram пост, в котором отметил заслуги бразильца.

Тайсон ответил на пост, поблагодарив за добрые слова, и попрощался с украинскими фанами.

"Буду любить Украину вечно! Спасибо за хорошие слова".

Есть информация, что игрок уже подписал предварительный контракт с бразильским "Интернасьоналем" на два года.

Контракт Тайсона с донецким клубом истекал летом.