"Вест Хэм" запросил за Ярмоленко непомерную для "Динамо" цену, - СМИ. Футбол

"Молотки" собираются избавиться от украинца этим летом.

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы покинуть клуб, сообщает Football.London.

Во-первых, руководство хочет немного разгрузить зарплатную ведомость, в которой оклад украинца самый высокий (115 тыс. фунтов в неделю).

Вторая причина, почему боссы "Вест Хэма" не будут препятствовать продаже 31-летнего Андрея, - это его высокая травматичность.

Есть и третья причина. В составе "молотков" отлично раскрылся арендованный у "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, конкурент Ярмоленко по амплуа.

Недавно появилась информация о заинтересованности киевского "Динамо" в возвращении футболиста. Однако "Вест Хэм" рассчитывает выручить до 6 млн фунтов. А эта сумма может оказаться непомерной для киевлян.

Ситуация может измениться, если "Динамо" попадет в следующем сезоне в групповой этап Лиги чемпионов.