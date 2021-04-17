В New York Times возмутились снаряжением сборной РоSSии на Олимпиаду в Токио

Журналист New York Times Тарик Панья с нескрываемым возмущением оценил новое снаряжение роSSийских спортсменов, в котором они выступят на Олимпиаде-2020 в Токио. По мнению журналиста, спортивная форма не должна быть выполнена в цветах роSSийского триколора, запрещенного на крупных спортивных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада.

Oh look, the Russian Olympic uniform looks like a giant Russian flag. That’s right the Russian flag that was supposedly banned from the 2020 Olympics ? https://t.co/72abw7B3Pi — tariq panja (@tariqpanja) April 15, 2021

"Смотрите, новая форма роSSийских спортсменов напоминает гигантский флаг РоSSии. Да, флаг РоSSии, который якобы запрещен на Олимпиаде-2020", - написал он в Twitter .

Напомним, что роSSийские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под флагом РоSSии.

Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 17 декабря 2020 года. Кроме того, до 16 декабря 2022-го сборной РоSSии также запрещено использовать национальные гимн, эмблемы или символы.