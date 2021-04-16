Лидер "Арсенала" заразился малярией во время матчей за сборную. Футбол

Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заразился малярией во время матчей за сборную Габона.

Об этом футболист рассказал в своем Instagram.

"Всем привет, спасибо за сообщения и звонки. К сожалению, я заразился малярией, когда выступал за сборную в Габоне несколько недель назад. Я провел несколько дней в больнице на этой неделе, но с каждым днем я чувствую себя все лучше.

Спасибо отличным врачам, которые обнаружили вирус так быстро и сразу же начали лечение. Я не очень хорошо себя чувствовал в последние пару недель, но вернусь сильнее, чем когда-либо!

Сейчас буду смотреть матч своих ребят. Очень важная игра для нас! Вперед, сделайте это", - написал Обамеянг.

И ребята не подкачали. В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" в Праге разгромил "Славию" - 4:0 - и в полуфинальной стадии вышел на "Вильярреал", который тренирует бывший главный тренер "канониров" Унаи Эмери.