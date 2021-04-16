Сольскьяер нашел странную причину плохих результатов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол

Оказывается, "плохому танцору" мешает окраска баннеров.

Сольскьяер нашел странную причину плохих результатов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд"
"Олд Траффорд"
Фото: skysports.com

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" гораздо успешнее выступает на чужом поле, чем на "Олд Траффорд".

Главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сольскьяер высказал мнение, что нестабильные выступления манкунианцев в домашних матчах этого сезона связаны с окраской баннеров на спортивной арене.

"Если вы сейчас посмотрите на баннеры на стадионе "Олд Траффорд", то увидите, что они больше не красные. Мы изучили вопрос и не нашли никаких причин, почему результаты в домашних матчах хуже, чем на выезде, но некоторые игроки отмечали, что когда за доли секунды принимаешь решение, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть партнера, то видишь красную футболку на красном фоне с красными сиденьями", - цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

"Мы начали сезон плохо - с трех домашних поражений в матчах с "Кристал Пэлас", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", но мы уже сильно улучшили результаты на нашем стадионе. Было важно, чтобы фон больше не был красным", - категоричен Сольскьяер.

После замены баннеров "МанЮнайтед" провел один домашний поединок - встречу 30-го тура АПЛ против "Брайтона" (2:1).

В АПЛ сезона 2020/2021 манкунианцы выиграли 8 из 15 домашних матчей, проиграв 4. В 16 играх на выезде МЮ одержал 10 побед, ни разу не проиграв.

Сегодня в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы подопечные Сольскьяера будут принимать "Гранаду". Первая встреча завершилась победой МЮ со счетом 2:0.

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