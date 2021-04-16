Сольскьяер нашел странную причину плохих результатов "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". Футбол

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" гораздо успешнее выступает на чужом поле, чем на "Олд Траффорд".

Главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сольскьяер высказал мнение, что нестабильные выступления манкунианцев в домашних матчах этого сезона связаны с окраской баннеров на спортивной арене.

"Если вы сейчас посмотрите на баннеры на стадионе "Олд Траффорд", то увидите, что они больше не красные. Мы изучили вопрос и не нашли никаких причин, почему результаты в домашних матчах хуже, чем на выезде, но некоторые игроки отмечали, что когда за доли секунды принимаешь решение, оглядываясь через плечо, чтобы увидеть партнера, то видишь красную футболку на красном фоне с красными сиденьями", - цитирует норвежского специалиста Sky Sports.

"Мы начали сезон плохо - с трех домашних поражений в матчах с "Кристал Пэлас", "Тоттенхэмом" и "Арсеналом", но мы уже сильно улучшили результаты на нашем стадионе. Было важно, чтобы фон больше не был красным", - категоричен Сольскьяер.

После замены баннеров "МанЮнайтед" провел один домашний поединок - встречу 30-го тура АПЛ против "Брайтона" (2:1).

В АПЛ сезона 2020/2021 манкунианцы выиграли 8 из 15 домашних матчей, проиграв 4. В 16 играх на выезде МЮ одержал 10 побед, ни разу не проиграв.

Сегодня в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы подопечные Сольскьяера будут принимать "Гранаду". Первая встреча завершилась победой МЮ со счетом 2:0.