В Иране трансляцию матча Английской премьер-лиги прерывали более 100 раз из-за голых ног женщины-лайнсмена

Государственный телеканал Ирана к большому неудовольствию фанов был вынужден более 100 раз прерывать прямую трансляцию матча Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает My Stealthy Freedom.

Это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Месси.

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Женщина-лайнсмен работала на матче в стандартной униформе - шортах и гетрах до колена. А в Исламской республике не позволяют показывать по государственному телевидению женщину с непокрытыми волосами и голыми коленями.

В момент появления Месси на экране ТВ-канал показывал панорамный вид стадиона "Тоттенхэма".