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2021-04-16
В Иране трансляцию матча Английской премьер-лиги прерывали более 100 раз из-за голых ног женщины-лайнсмена
Цензура - в действии.
Государственный телеканал Ирана к большому неудовольствию фанов был вынужден более 100 раз прерывать прямую трансляцию матча Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщает My Stealthy Freedom.
Это происходило из-за того, что в трансляцию попадала боковой арбитр матча Сиан Месси.
Фото: скриншот
В момент появления Месси на экране ТВ-канал показывал панорамный вид стадиона "Тоттенхэма".
Фото: скриншот