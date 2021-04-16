В матче чемпионата Северной Ирландии забит эпический автогол с 35 метров

Удар игрока "Колрейна" будет претендовать на лучший автогол сезона.

В матче чемпионата Северной Ирландии встречались "Гленторан" и "Колрейн". Матч завершился результативной ничьей - 2:2.

На 77-й минуте игрок "Колрейна" Джош Карсон за 35 метров от собственных ворот пытался в отчаянном подкате выбить мяч у соперника и немного перестарался.

Мяч так идеально лег на ногу Джошу, что получился яркий автогол - голкипер Мартин Галлахер находился на линии вратарской и пропустил удар.

Так ярко был установлен окончательный счет в матче.