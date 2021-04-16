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2021-04-16
В матче чемпионата Северной Ирландии забит эпический автогол с 35 метров
Удар игрока "Колрейна" будет претендовать на лучший автогол сезона.
Фото: скриншот
В матче чемпионата Северной Ирландии встречались "Гленторан" и "Колрейн". Матч завершился результативной ничьей - 2:2.
На 77-й минуте игрок "Колрейна" Джош Карсон за 35 метров от собственных ворот пытался в отчаянном подкате выбить мяч у соперника и немного перестарался.
Мяч так идеально лег на ногу Джошу, что получился яркий автогол - голкипер Мартин Галлахер находился на линии вратарской и пропустил удар.
Так ярко был установлен окончательный счет в матче.
? This 30-yard own goal from— The Sportsman (@TheSportsman)
@ColeraineFCagainst @Glentoranis a thing of beauty... pic.twitter.com/C4j6NrWDZm April 15, 2021