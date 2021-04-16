Месси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавируса
Выгодное соглашение.
Фото: iffhs.de
Лионель Месси
Капитан "Барселоны" Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.
Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирме Sinovac три футболки с автографами, после чего были куплены 50 тысяч доз для реализации амбициозного плана вакцинации всех футболистов Южной Америки перед турниром Copa Am?rica этим летом.
"Руководство Sinovac выразило свое восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал нам три футболки для них", - написал в Твиттере официальный представитель CONMEBOL Гонсало Лучано Беллози.