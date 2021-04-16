Месси обменял три свои футболки с автографом на 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Выгодное соглашение.

Лионель Месси
Фото: iffhs.de
Лионель Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси помог приобрести вакцину от коронавируса для футболистов из Южной Америки, сообщает The Guardian.

Аргентинец подарил китайской фармацевтической фирме Sinovac три футболки с автографами, после чего были куплены 50 тысяч доз для реализации амбициозного плана вакцинации всех футболистов Южной Америки перед турниром Copa Am?rica этим летом.

"Руководство Sinovac выразило свое восхищение Лионелем Месси, который любезно прислал нам три футболки для них", - написал в Твиттере официальный представитель CONMEBOL Гонсало Лучано Беллози.

Al anunciar las 50.000 dosis de vacuna para @CONMEBOL, quiero contarles que los directivos de @Sinovac manifestaron su admiraci?n por Lionel Messi, qui?n con toda predisposici?n nos envi? 3 camisetas para ellos. As? que el tambi?n es parte de este logro!!#Elfutbolsalvaalfutbol pic.twitter.com/E5gudJ1RR8

— Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) April 13, 2021

Часть вакцин была также доставлена 26 клубам первого дивизиона Аргентины.

Соглашение было оформлено при посредничестве президента Уругвая Луиса Лакалье Поу.

Отметим, что Уругвай имеет наибольшее количество новых ежедневных случаев COVID-19 в мире, +1084 на миллион жителей, по сравнению с 215 на миллион в США и 25 на миллион в Великобритании.

В Украине ежедневный прирост больных коронавирусом составляет в среднем 411 на 1 млн граждан (на 15 апреля - 16 427 новых случаев ковида на 40 млн населения).

Добавим, что Кубок Америки по футболу будет совместно организован Аргентиной и Колумбией с 13 июня по 10 июля после того, как чемпионат 2020 года был отменен из-за пандемии.

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