Французский клуб-рекордсмен Лиги 1 по титулам выставлен на продажу

Бизнесмены Ролан Ромей и Бернар Каяццо, которые владеют "Сент-Этьеном" с 2004 года, объявили о том, что выставили клуб на продажу, сообщает Get French Football News.

Владельцы Les Verts хотят выручить за клуб 20 млн евро, при том, что сумма покупки в 2004 году составила 6 млн.

За время руководства клубом дуэтом Ромей - Каяццо он выиграл всего один трофей - Кубок Французской лиги в 2013 году.

Сейчас "Сент-Этьен" занимает тринадцатое место в турнирной таблице Лиги 1.

"Сент-Этьен" - один из самых титулованных клубов Франции. Клуб становился чемпионом страны 10 раз, что является рекордом Лиги 1.

"Зеленые" также 6 раз выигрывали Кубок Франции.