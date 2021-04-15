Автобус "Реала" перед матчем Лиги чемпионов в Ливерпуле забросали камнями

Хулиганы разбили окно транспортного средства.

Фото: скриншот

Накануне в Ливерпуле состоялся ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб сыграл вничью (0:0) с "Реалом" и покинул турнир.

Перед этим поединком автобус мадридской команды стал мишенью ультрас "Ливерпуля" и был атакован за пределами "Энфилда".

Транспортное средство забросали камнями. Окно, у которого сидел один из помощников главного тренера Зинедина Зидана, было разбито брошенной в него бутылкой.

Le bus du R?al Madrid visiblement pris ? cible par les supporters de Liverpool ? l’ext?rieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj

— S?bastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021

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