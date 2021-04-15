УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах т.н. Л/ДНР

В списке - 26 игроков.

УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах т.н. Л/ДНР
Фото: уаф

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение пожизненно дисквалифицировать украинцев, которые играли за команды так называемых ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба УАФ.

Их действия были квалифицированы как такие, которые "вредят репутации футбола и УАФ". Всего в список вошли 26 игроков.

Отмечается, что все они имеют право обжаловать решение в течение 10 дней после его получения.

В сентябре прошлого года девять украинцев участвовали в матче так называемых сборных ДНР и Абхазии. Еще 17 футболистов участвовали в турнире "Лига братских народов" в составе команды "Восток-Уголь" из т.н. ЛНР.

Полный список отстраненных игроков:

  • Асьмаев Сергей Вадимович
  • Бебенин Вячеслав Николаевич
  • Белавин Марк Евгеньевич
  • Бессалов Артем Леонидович
  • Варванин Александр Александрович
  • Гарненко Станислав Андреевич
  • Дрига Сергей Сергеевич
  • Еремин Алексей Владимирович
  • Жарий Сергей Сергеевич
  • Захаров Михаил Александрович
  • Зубахин Иван Олегович
  • Коновалов Роман Витальевич
  • Лагода Андрей Олегович
  • Майборода Александр Александрович
  • Махно Ярослав Николаевич
  • Наумов Евгений Сергеевич
  • Охмат Евгений Игоревич
  • Пархоменко Артем Александрович
  • Рудницкий Иван Витальевич
  • Рябчинский Владислав Сергеевич
  • Ткачев Андрей Сергеевич
  • Томазов Савелий Сергеевич
  • Федотов Евгений Александрович
  • Фролов Владислав Владимирович
  • Циндрик Сергей Алексеевич
  • Яковленко Алексей Витальевич

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