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2021-04-15
УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах т.н. Л/ДНР
В списке - 26 игроков.
Фото: уаф
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение пожизненно дисквалифицировать украинцев, которые играли за команды так называемых ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба УАФ.
Их действия были квалифицированы как такие, которые "вредят репутации футбола и УАФ". Всего в список вошли 26 игроков.
Отмечается, что все они имеют право обжаловать решение в течение 10 дней после его получения.
В сентябре прошлого года девять украинцев участвовали в матче так называемых сборных ДНР и Абхазии. Еще 17 футболистов участвовали в турнире "Лига братских народов" в составе команды "Восток-Уголь" из т.н. ЛНР.
Полный список отстраненных игроков:
- Асьмаев Сергей Вадимович
- Бебенин Вячеслав Николаевич
- Белавин Марк Евгеньевич
- Бессалов Артем Леонидович
- Варванин Александр Александрович
- Гарненко Станислав Андреевич
- Дрига Сергей Сергеевич
- Еремин Алексей Владимирович
- Жарий Сергей Сергеевич
- Захаров Михаил Александрович
- Зубахин Иван Олегович
- Коновалов Роман Витальевич
- Лагода Андрей Олегович
- Майборода Александр Александрович
- Махно Ярослав Николаевич
- Наумов Евгений Сергеевич
- Охмат Евгений Игоревич
- Пархоменко Артем Александрович
- Рудницкий Иван Витальевич
- Рябчинский Владислав Сергеевич
- Ткачев Андрей Сергеевич
- Томазов Савелий Сергеевич
- Федотов Евгений Александрович
- Фролов Владислав Владимирович
- Циндрик Сергей Алексеевич
- Яковленко Алексей Витальевич