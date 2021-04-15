УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах т.н. Л/ДНР

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение пожизненно дисквалифицировать украинцев, которые играли за команды так называемых ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба УАФ.

Их действия были квалифицированы как такие, которые "вредят репутации футбола и УАФ". Всего в список вошли 26 игроков.

Отмечается, что все они имеют право обжаловать решение в течение 10 дней после его получения.

В сентябре прошлого года девять украинцев участвовали в матче так называемых сборных ДНР и Абхазии. Еще 17 футболистов участвовали в турнире "Лига братских народов" в составе команды "Восток-Уголь" из т.н. ЛНР.

Полный список отстраненных игроков: