Ибрагимович может пропустить Евро-2020: шведу грозит 3-годичная дисквалификация. Футбол

Златана могут отстранить от футбола за долю в букмекерской компании.

Ибрагимович может пропустить Евро-2020: шведу грозит 3-годичная дисквалификация
Златан Ібрагімович
Фото: JESPER ZERMAN / BILDBYR?N

Звездный форвард "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании, сообщает aftonbladet.se.

За подобное нарушение 39-летний Златан может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон (120 тыс. долл.) и отстранен от футбола на срок до трех лет.

Правила ФИФА и УЕФА свидетельствуют, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций. Ибрагимович и ранее был совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарпа.

Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация еще не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.

Ибрагимович стал совладельцем и фронтменом букмекерской компании через свою компанию Unknown AB еще в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в Чемпионате мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной. Напомним, в марте Златан вернулся в сборную Швеции.

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