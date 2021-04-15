Жена Михаэля Шумахера выставила на продажу имение на берегу Женевского озера

Виллу оценили в 59 млн евро.

Фото: mirror.co.uk

Жена 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна выставила на продажу дом в Глане, на западе Швейцарии, сообщает f1-world.ru.

Фото: motorsport.com

Особняк, в котором семья Шумахера проживала с 2009 года, площадью более 20 тысяч кв. метров оценивается в 58,7 млн евро.

Вероятно, деньги нужны семье для лечения Михаэля, которое обходится в 56 тысяч евро в неделю, или около трех миллионов евро в год.

Фото: f1-world.ru

После несчастного случая с Шумахером в декабре 2013 года Коринна уже продала дома в Осло и Дубае, а также личный самолет и автомобиль гонщика.

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