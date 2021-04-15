До Олимпиады в Токио осталось ровно 100 дней: японцы выступают категорически против Олимпийских игр-2020

Фото: kyodonews.net

Ровно 100 дней осталось до церемонии открытия Олимпиады-2020, которая состоится 23 июля.

МОК совместно с организаторами Игр уверяет, что Олимпиада пройдет при любых условиях.

Однако жители Японии не столь категоричны. Как свидетельствуют итоги голосования, проведенного новостным агентством Kyodo News на следующий день после усиления карантинных мер в Токио, Киото и Окинаве, большая часть населения Страны Восходящего Солнца не желает принимать летнюю Олимпиаду.

За отмену (39,2%) или хотя бы перенос Игр (32,8%) выступили три четверти респондентов, и только 24,5% высказались за проведение Олимпиады в намеченные сроки с 23 июля по 8 августа.

Жители Японии сейчас серьезно обеспокоены ростом заражения коронавирусом, а также крайне недовольны темпами вакцинации.

Вместе с тем, организаторы и МОК обещают отдать приоритет безопасности на Играх в Токио.

"Я без колебаний могу сказать, что Игры состоятся, и это будут самые безопасные Игры", - заявил по видеозаписи Джон Коутс, который возглавляет координационную комиссию МОК.

Сегодня в ознаменование юбилейной вехи до открытия Игр организаторы провели две скромные церемонии, но ни одна из них не была заранее афиширована, чтобы предотвратить скопление публики.

Фото: kyodonews.net

Статуи двух талисманов Токийских игр были открыты в столичном правительственном доме, а памятник олимпийским кольцам был установлен на одной из вершин популярного для пеших прогулок в окрестностях столицы места Такао.