В Англии футбольных фанов вернули на трибуны

Власти Великобритании позволили присутствие болельщиков на финальном матче Кубка Английской лиги, сообщает ВВС.

Напомним, финал между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" состоится 25 апреля на "Уэмбли".

Правда, количество зрителей будет ограничено - по 2000 с каждой стороны, а всего на "Уэмбли" будет 8000 зрителей.

При этом власти установили дополнительные ограничения - фанов в возрасте до 18 лет, пенсионеров и беременных на стадион не пустят.

Кроме того, желающие приобрести билет должны иметь отрицательный тест на коронавирус. В Англии игра станет первым в этом году спортивным событием под открытым небом со зрителями.

Стадионы планируют открывать постепенно, как и допускать зрителей. В стране рассчитывают, что на Евро-2020 заполненность арен дойдет до 50%.