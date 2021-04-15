Глава комитета арбитров УАФ Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, - экс-рефери. Футбол

Иван Бондарь разговорился.

Глава комитета арбитров УАФ Лучи за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, - экс-рефери
Іван Бондар
Фото: УАФ

Бывший украинский футбольный арбитр Иван Бондарь рассказал, насколько отличается зарплата главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи от зарплаты самых арбитров.

"Уже сколько лет муссируется вопрос по поводу повышения заработной платы. Лучи говорил: "Если кому-то не нравится - уходите. Мы в одной лодке, мы - одна семья, мы едим суп из одного котла". Только у кого-то суп наваристый, на хорошем мясе, бутерброд с красной или черной икрой, а кто-то не может туда даже кусочек мяса бросить. Сытый голодного не поймет. Он говорит об одном котле, но кастрюли совершенно разные", - заявил Бондарь в интервью Sportarena.

"Он получает около полумиллиона гривен в месяц (411 098 гривен - прим.), это официальные данные фискальной службы Печерского района. Он за месяц получает зарплату арбитра УПЛ за 2 года, ассистента арбитра УПЛ - за 4 года.

Я уже не беру арбитров Первой и Второй лиг. Он загнал арбитров в нищету, закрыл рот и ничего не дает сказать. Какой-то арбитр из Мариуполя или откуда, по U-19 написал заявление и направил Луче письмо, что его гонорар не может покрыть даже дорогу. Все, этот арбитр закончил", - отметил экс-арбитр.

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