Футболисты ПСЖ устроили песни и танцы на столе в раздевалке после прохода в полуфинал Лиги чемпионов

Накануне "Пари Сен-Жермен" проиграл "Баварии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), но по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.

Пресс-служба парижан выложила видео из раздевалки команды после матча.

Футболисты ПСЖ были крайне довольны своим результатом и не сдерживали эмоций.

"Мы в полуфинале", - гласит подпись.

Добавим, что их соперник по полуфиналу определится сегодня в Ливерпуле, где местный одноименный клуб попытается ликвидировать гандикап в два мяча (1:3) в противостоянии с мадридским "Реалом".