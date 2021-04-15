Футболисты ПСЖ устроили песни и танцы на столе в раздевалке после прохода в полуфинал Лиги чемпионов

Радость парижан можно понять.

Футболисты ПСЖ устроили песни и танцы на столе в раздевалке после прохода в полуфинал Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/PSG_English

Накануне "Пари Сен-Жермен" проиграл "Баварии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), но по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.

Пресс-служба парижан выложила видео из раздевалки команды после матча.

Футболисты ПСЖ были крайне довольны своим результатом и не сдерживали эмоций.

"Мы в полуфинале", - гласит подпись.

Добавим, что их соперник по полуфиналу определится сегодня в Ливерпуле, где местный одноименный клуб попытается ликвидировать гандикап в два мяча (1:3) в противостоянии с мадридским "Реалом".

Hey, vous savez quoi ?

ON EST EN DEMIES ?#?????? | ? #UCL pic.twitter.com/338UGuvnr4

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ибрагимович меняет профессию: швед сыграет в новом фильме про Астерикса и ОбеликсаИбрагимович меняет профессию: швед сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса
10 медалей и 7 европейских рекордов - результат украинских тяжелоатлеток на Чемпионате Европы10 медалей и 7 европейских рекордов - результат украинских тяжелоатлеток на Чемпионате Европы
Китай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участниковКитай забывает о коронавирусе: в Поднебесной провели марафон с 12 тысячами участников
Майк Тайсон выбрал двух легенд бокса, с которыми хочет провести бои в 2021 годуМайк Тайсон выбрал двух легенд бокса, с которыми хочет провести бои в 2021 году
"Милану" не удается продлить договор с голкипером Доннаруммой: ему уже нашли замену в "Шахтере", - СМИ"Милану" не удается продлить договор с голкипером Доннаруммой: ему уже нашли замену в "Шахтере", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Украинку выгнали с поля в матче плей-офф Евро-2022 после грубого фолаУкраинку выгнали с поля в матче плей-офф Евро-2022 после грубого фола
Украинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной ЕвролигиУкраинка во второй раз подряд признана MVP сезона женской баскетбольной Евролиги
Руководство клуба Высшей лиги Беларуси сослало футболистов в колхоз после неудачного стартаРуководство клуба Высшей лиги Беларуси сослало футболистов в колхоз после неудачного старта
В матче Лиги Европы болбой со всей силы зарядил мячом в лицо игроку "Ромы" в отместку за затягивание времениВ матче Лиги Европы болбой со всей силы зарядил мячом в лицо игроку "Ромы" в отместку за затягивание времени
Стало известно, что заставило лайнсмена матча Лиги чемпионов взять на карточках автограф у ХоландаСтало известно, что заставило лайнсмена матча Лиги чемпионов взять на карточках автограф у Холанда
Двух роSSийских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года за допингДвух роSSийских олимпийских чемпионов дисквалифицировали на четыре года за допинг
Против президента клуба Украинской премьер-лиги ввели санкции за контрабанду. Против президента клуба Украинской премьер-лиги ввели санкции за контрабанду.
В Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матчаВ Бразилии футболист "Ботафого" был удален с поля через 9 секунд после начала матча
Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021Клубы английской премьер-лиги выплатили посредникам €320 млн в сезоне 2020/2021
Миколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетииМиколенко побил антирекорд сборной Украины, установленный еще в прошлом столетии
Последние новости
Подгружаем последние новости