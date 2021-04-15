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2021-04-15
Футболисты ПСЖ устроили песни и танцы на столе в раздевалке после прохода в полуфинал Лиги чемпионов
Радость парижан можно понять.
Фото: twitter.com/PSG_English
Накануне "Пари Сен-Жермен" проиграл "Баварии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1), но по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.
Пресс-служба парижан выложила видео из раздевалки команды после матча.
Футболисты ПСЖ были крайне довольны своим результатом и не сдерживали эмоций.
"Мы в полуфинале", - гласит подпись.
Добавим, что их соперник по полуфиналу определится сегодня в Ливерпуле, где местный одноименный клуб попытается ликвидировать гандикап в два мяча (1:3) в противостоянии с мадридским "Реалом".
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Hey, vous savez quoi ?— Paris Saint-Germain (@PSG_inside)
ON EST EN DEMIES ?
#?????? | ? #UCL pic.twitter.com/338UGuvnr4 April 13, 2021