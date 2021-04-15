Экс-наставник "Шахтера" покинет "Рому" в конце сезона, - СМИ

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет "Рому", принял решение покинуть римский клуб по окончании сезона, сообщает Calciomercato.it.

При этом издание утверждает, что это произойдет независимо от результатов, которых достигнет его команда.

Контракт Фонсеки, истекающий 30 июня, содержит пункт о пролонгации еще на сезон в случае выхода "Ромы" в Лигу чемпионов.

Несмотря на то, что за 8 туров до финиша чемпионата "волки" отстают от заветного 4-го места на 7 очков, такой вариант не исключается. Но Фонсека все равно не согласится на активацию указанной опции, поскольку устал от нестабильной ситуации в клубе и отсутствия полноценной поддержки со стороны руководства.

По имеющейся информации, Фонсека имеет три предложения: два - от клубов английской премьер-лиги и одно - из французской Лиги 1.

В то же время Паулу не исключает, что может остаться на Апеннинском полуострове, где опосредованный интерес к нему проявляет руководство "Наполи", поймавшее Паулу на радар, еще когда португалец возглавлял донецкий клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что и сам "Шахтер" не против вернуть Фонсеку в Украине, чтобы заменить его земляка Луиша Каштру.