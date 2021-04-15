Монзуль снова рассудит украинское дерби "Шахтера" и "Динамо". Футбол

Поединок состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский".

Монзуль снова рассудит украинское дерби "Шахтера" и "Динамо"
Катерина Монзуль (по центру)
Фото: УАФ

В субботу на НСК "Олимпийский" в рамках 22-го тура Украинской премьер-лиги пройдет во многом определяющий матч в борьбе за золотые медали. Чемпион страны "Шахтер" будет принимать вице-чемпиона - "Динамо".

Для того, чтобы вернулась интрига в борьбе за чемпионство, "горнякам" необходимо побеждать. В противном случае, ликвидировать 7-очковый гандикап за 4 тура до финиша чемпионата будет крайне сложно.

Этот, во многом "золотой", матч будет обслуживать женская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья - Анастасия Романюк. Главным арбитром VAR будет Николай Балакин.

Напомним, что Монзуль не впервые обслуживает матч этих команд. Матч первого круга, который прошел в ноябре и завершился разгромной победой "горняков" (3:0), также судила Монзуль.

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