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2021-04-13
РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допинг
Игорь Снисаренко - чемпион РоSSии.
Ігор Снісаренко
Фото: metallurg-rugby.ru/
РоSSийское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать украинского регбиста Игоря Снисаренко.
Снисаренко, играющий на позиции центрального трехчетвертного в команде "Локомотив-Пенза" и в сборной Украины, получил три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Отсчет дисквалификации Снисаренко начинается с 22 декабря 2020 года. Спортсмена обвинили в нарушении п. 2.1 ОбщероSSийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).
В 2019-м с "Локомотивом" Снисаренко стал чемпионом РоSSии по регби-7.