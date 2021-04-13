РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины на три года за допинг

РоSSийское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать украинского регбиста Игоря Снисаренко.

Снисаренко, играющий на позиции центрального трехчетвертного в команде "Локомотив-Пенза" и в сборной Украины, получил три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Отсчет дисквалификации Снисаренко начинается с 22 декабря 2020 года. Спортсмена обвинили в нарушении п. 2.1 ОбщероSSийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенного вещества или его метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

В 2019-м с "Локомотивом" Снисаренко стал чемпионом РоSSии по регби-7.