УЕФА может забрать у Мюнхена проведение Евро-2020: мэр города отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи. Футбол

Посещение фанами стадионов - обязательное условие футбольных функционеров.

УЕФА может забрать у Мюнхена проведение Евро-2020: мэр города отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи
Мюнхен
Фото: itinari.com

Мэр столицы федеральной земли Бавария Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что город по-прежнему не может предоставить гарантии допуска болельщиков на матчи предстоящего Евро-2020.

"К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без болельщиков, учитывая показатели распространения коронавируса и правила противодействия инфекции, действующие в Баварии", - цитирует Райтера Seattletimes.com.

Добавим, что давление со стороны УЕФА на Мюнхен с целью позволить болельщикам посещать стадион Allianz Arena происходит в то время, когда город со среды готовится ужесточить ограничения на социальные контакты, чтобы снизить скорость заражения COVID-19. Ночью будет введен комендантский час, и некоторые магазины, которым было разрешено частично открыться ранее в этом году, должны будут снова закрыться.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год.

Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее УЕФА продлил для четырех городов - Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина - срок предоставления гарантий по допуску болельщиков на матчи Евро.

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