Руководство клуба Высшей лиги Беларуси сослало футболистов в колхоз после неудачного старта

Спортивный директор брестского "Руха" Сергей Присяжнюк рассказал о том, как команда отправилась в колхоз после трех матчей без побед на старте чемпионата Беларуси.

"Да, это правда, - цитирует Присяжнюка by.tribuna.com. - Мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом. Такой своеобразный тимбилдинг был.

Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечи ставит, а мы решили съездить в колхоз. Это идея всего коллектива", - отметил функционер.

"Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата. Сейчас так решили попробовать. Если выиграли, значит, все пошло на пользу", - отметил Присяжнюк.

При этом спортивный директор отметил, что к этой акции нормально отнеслись и легионеры.

"Они же часть команды", - подытожил Присяжнюк.

Отметим, "Рух" одержал первую победу именно после "трудового десанта" в колхозе в четвертом туре и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. В предыдущих матчах команда играла вничью.