В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на 36 млн
Ровенский клуб становится действительно народным.
12 апреля Народный футбольный клуб "Верес" начал продажу своих акций на бирже ПФТС.
Об этом сообщил президент НК "Верес" Иван Надеин во время онлайновой пресс-конференции, устроенной совместно с партнерами Concorde Capital, Parimatch и МТБ Банк в PM HUB.
За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35,79 млн грн.
Всего в свободное обращение поступили 500 тысяч простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составит 100 грн.
"Мы делаем что-то историческое. Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, стать частью большой семьи "красно-черных" и, подчеркиваю, получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет из числа акционеров. Они будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений. Это европейская модель управления. Надеюсь, после НК "Верес" на подобный шаг пойдут другие клубы и вместе мы сделаем революцию в украинском футболе", - цитирует Надеина пресс-служба клуба.
Между тем генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа заметил, что стоимость акций может изменяться в зависимости от баланса спроса и предложения.
Кроме того, глава правления МТБ Банка Юрий Кралов рассказал, что это первый проект IPO за последние 15 лет, и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все его участники стараются максимально упростить его.
Чтобы стать акционером НК "Верес", нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте народного клуба.
Также для приобретения акций можно обращаться в МТБ БАНК или в Concorde Capital.
Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.
Напомним, "Верес" является лидером Первой лиги.