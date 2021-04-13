В первый день продажи акций футбольный клуб "Верес" получил заявок на ? 36 млн

12 апреля Народный футбольный клуб "Верес" начал продажу своих акций на бирже ПФТС.

Об этом сообщил президент НК "Верес" Иван Надеин во время онлайновой пресс-конференции, устроенной совместно с партнерами Concorde Capital, Parimatch и МТБ Банк в PM HUB.

За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35,79 млн грн.

Всего в свободное обращение поступили 500 тысяч простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составит 100 грн.

"Мы делаем что-то историческое. Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, стать частью большой семьи "красно-черных" и, подчеркиваю, получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет из числа акционеров. Они будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений. Это европейская модель управления. Надеюсь, после НК "Верес" на подобный шаг пойдут другие клубы и вместе мы сделаем революцию в украинском футболе", - цитирует Надеина пресс-служба клуба.

Между тем генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа заметил, что стоимость акций может изменяться в зависимости от баланса спроса и предложения.

Кроме того, глава правления МТБ Банка Юрий Кралов рассказал, что это первый проект IPO за последние 15 лет, и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все его участники стараются максимально упростить его.

Чтобы стать акционером НК "Верес", нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте народного клуба.

Также для приобретения акций можно обращаться в МТБ БАНК или в Concorde Capital.

Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.

Напомним, "Верес" является лидером Первой лиги.