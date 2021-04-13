"Динамо" начало переговоры с "Вест Хэмом" о возвращении Ярмоленко, - СМИ
Украинец в настоящее время восстанавливает кондиции после травмы.
Андрій Ярмоленко
Фото: Twitter
Дела украинца Андрея Ярмоленко в данное время в "Вест Хэме" складываются не лучшим образом.
В текущем сезоне его замучили травмы. На его позицию зимой был взят в аренду из "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард. И игрок сборной Англии проявил себя в стане "хаммерс" с лучшей стороны - в 9 матчах он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.
Да к тому же украинец является самым высокооплачиваемым игроком клуба из Восточного Лондона.
"Вест Хэм" задумывается о продаже этим летом игрока сборной Украины. И неожиданно Ярмоленко заинтересовал киевское "Динамо", руководство которого, по словам журналиста Педру Алмейды, уже ведет переговоры с "молотобойцами" о возвращении 31-летнего украинца.