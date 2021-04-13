"Динамо" начало переговоры с "Вест Хэмом" о возвращении Ярмоленко, - СМИ

Украинец в настоящее время восстанавливает кондиции после травмы.

Дела украинца Андрея Ярмоленко в данное время в "Вест Хэме" складываются не лучшим образом.

В текущем сезоне его замучили травмы. На его позицию зимой был взят в аренду из "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард. И игрок сборной Англии проявил себя в стане "хаммерс" с лучшей стороны - в 9 матчах он забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Да к тому же украинец является самым высокооплачиваемым игроком клуба из Восточного Лондона.

"Вест Хэм" задумывается о продаже этим летом игрока сборной Украины. И неожиданно Ярмоленко заинтересовал киевское "Динамо", руководство которого, по словам журналиста Педру Алмейды, уже ведет переговоры с "молотобойцами" о возвращении 31-летнего украинца.

Dinamo #Kiev wants Andriy #Yarmolenko to return to the club, the Ukrainian club and #WestHam are already in negotiations for the player. ???? #transfers #whufc — Pedro Almeida (@pedrogva6) April 12, 2021

На счету вингера в этом сезоне АПЛ всего 14 матчей за "Вест Хэм", из которых он только один начинал в стартовом составе и отметился лишь одной голевой передачей.

Контракт Ярмоленко с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.