УЕФА поздравил лучшего бомбардира в истории "Шахтера" с днем рождения
Сегодня Луису Адриано исполнилось 34 года.
Во Всемирный день авиации и космонавтики свой 34-й день рождения отмечает бывший форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано.
Не оставил без внимания этот факт и УЕФА.
"Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано!", - говорится в заявлении УЕФА.
?? Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано! ??— УЕФА (@UEFAcom_ru)
@LuizAdriano_9| @FCShakhtar| @fcsm_official pic.twitter.com/xUKmOAs0JM April 12, 2021
Напомним, Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 годы, затем перешел в итальянский "Милан", а сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", с которым выиграл Кубок Либертадорес.
В составе "горняков" Адриано выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.