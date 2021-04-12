УЕФА поздравил лучшего бомбардира в истории "Шахтера" с днем рождения

Сегодня Луису Адриано исполнилось 34 года.

Фото: shakhtar.com

Во Всемирный день авиации и космонавтики свой 34-й день рождения отмечает бывший форвард донецкого "Шахтера" Луис Адриано.

Не оставил без внимания этот факт и УЕФА.

"Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано!", - говорится в заявлении УЕФА.

?? Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано! ??@LuizAdriano_9 | @FCShakhtar | @fcsm_official pic.twitter.com/xUKmOAs0JM

УЕФА (@UEFAcom_ru) April 12, 2021

Напомним, Адриано выступал за донецкий "Шахтер" с 2007 по 2015 годы, затем перешел в итальянский "Милан", а сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", с которым выиграл Кубок Либертадорес.

В составе "горняков" Адриано выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА-2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

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