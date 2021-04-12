В украинском футболе скандал с тестами на коронавирус: одну из команд обвинили в подделке тестов

Во Второй лиге "Подолье" обвинило "Эпицентр" в подмене тестов на коронавирус, чтобы УПЛ перенесла запланированный на 29 марта матч, сообщает xsport.ua.

"Подолье" утверждает, что когда "Эпицентр" сдал тесты в одной из клиник, то все или большинство из них были отрицательными, но когда они пришли в УАФ, то оказались положительными.

Сейчас известно, что заседание КДК УАФ по делу "Эпицентра" состоялось 9 апреля, но решение не принято до получения запроса из клиники, где делали тесты. Повторное заседание по этому вопросу состоится 21 апреля.

Отметим, из-за самоизоляции "Эпицентр" также пропустил матч с "Черниговом".

Ранее "Подолье" обратилось в КДК УАФ по поводу матча с "Эпицентром".

После 15 туров "Подолье" занимает второе место, уступая "Ужгороду" 1 очко.

"Эпицентр" расположился на 5-м месте, отставая от "Подолье" на 10 очков, но имея 2 игры в запасе.