10 медалей и 7 европейских рекордов - результат украинских тяжелоатлеток на Чемпионате Европы

Украинские спортсменки завоевали семь медалей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в апреле. Представительницы сборной Украины - Ирина Деха и Камила Конотоп - установили европейские рекорды в рывке, толчке и сумме многоборья.

В этих соревнованиях, где выступают тяжелоатлеты из 37 стран мира, именно наши девушки продемонстрировали «высший пилотаж», завоевав на четверых сразу 8 золотых наград и 2 бронзы.

На Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в третий раз звучит гимн Украины - сегодня украинка Алина Марущак в весовой категории до 81 кг завоевала два "золота" - в рывке - 109 кг и в сумме многоборья - 236 кг и "бронзу" в толчке - 127 кг.

Вчера Камила Конотоп в весовой категории до 55 кг завоевала три «золота»: в рывке - 95 кг, толчок - 113 кг и сумме многоборья - 208 кг, став абсолютной чемпионкой Европы.

И еще три «золота» в весовой категории до 76 кг накануне завоевала Ирина Деха. С результатом соревнований 113 кг - в рывке, 135 кг - в толчке и 248 кг - в сумме многоборья, она обошла двух россиянок, белоруску и шведку и стала абсолютной чемпионкой Европы.

Также бронзовую медаль в весовой категории до 45 кг завоевала наша молодая спортсменка Ангелина Ломачинская, которая заняла третье место в рывке.

«На сегодняшний день сборная украинских тяжелоатлеток - на втором месте в общем зачете на Чемпионате Европы. Несмотря на наличие серьезных соперниц, наши девушки, даже после длительного перерыва в выступлениях на международных соревнованиях, которые в прошлом году из-за пандемии были отменены, демонстрируют хорошие результаты. И это заслуга - спортсменок, тренеров, Федерации и меценатов, в частности Александра Гереги, который, несмотря на сложные времена, всячески поддерживает украинских тяжелоатлетов, обеспечивая им условия для качественной тренировки в спорткомплексах «Эпицентр» и выплачивая денежные стипендии сильнейшим спортсменам, в частности, Ирине Дехе, Анастасии Лысенко и Дмитрию Чумаку», - отмечает главный тренер женской сборной Украины по тяжелой атлетике Юрий Кучинов.

Впереди выступления еще наших двух спортсменок: Валентины Кисиль и Анастасии Лысенко и тяжеловеса Дмитрия Чумака.

Всего Украину на этом Чемпионате Европы представляют 10 женщин и 6 мужчин.

У мужчин из сборной пока две бронзовые медали, которые получил Дмитрий Вороновский в весовой категории до 55 кг: в толчке - 137 кг и общем зачете - 247 кг.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике является лицензионным к Олимпийским играм-2020. Но в команде украинской сборной, которая поедет в Токио, уже две украинки - Ирина Деха и Анастасия Лысенко еще в прошлом году досрочно набрали соответствующую сумму баллов и получили лицензии на участие в предстоящих Олимпийских играх.