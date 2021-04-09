В матче Лиги Европы болбой со всей силы зарядил мячом в лицо игроку "Ромы" в отместку за затягивание времени

Команда Паулу Фонсеки одержала победу в Амстердаме.

Фото: Twitter

Весьма драматично завершился первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой", который состоялся в Амстердаме.

На 39-й минуте хозяева провели эффектную контратаку, которую завершил точным ударом Дэви Классен - 1:0.

На 53-й минуте "Рома" стояла на пороге второго пропущенного гола, когда роSSийский арбитр Сергей Карасев назначил в ее ворота пенальти.

Однако капитан "Аякса" Душан Тадич перехитрил самого себя, отправив мяч по центру прямо в руки голкиперу Пау Лопесу.

Через 4 минуты настигло возмездие, когда Лоренцо Пеллегрини сравнял счет - 1:1.

А на 87-й минуте точный выстрел Рожера Ибаньеса принес победу гостям - 1:2.

Примечательно, что после того, как подопечные Паулу Фонсеки впервые в матче вышли вперед, они всеми дозволенными и недозволенными методами стали затягивать игру.

Защитник Риккардо Калафьори также решил приложить к этому руку, в прямом смысле, когда решил выиграть немного времени для команды и явно затянул с вбросом мяча из аута. За что получил от арбитра предупреждение.

Это наказание показалось явно недостаточным для болбоя, который подавал мячи. Юный сотрудник арены зарядил мячом в лицо 18-летнему итальянцу. Получилось комично.

Calafiori thought he was on the pitch and nearly rolled over pic.twitter.com/C6sKESk5oO

— Troll Sports (@TroIISports) April 8, 2021


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