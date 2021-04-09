Украинка Деха на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве стала абсолютной чемпионкой

Ирина выиграла два упражнения.

Фото: НОК Украины Ирина Деха

В шестой день чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве копилка сборной Украины пополнилась еще тремя золотыми медалями.

Ирина Деха стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 76 кг.

24-летняя украинка выиграла соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

Отметим, что ожесточенную борьбу Ирина вела с двумя представительницами РоSSии - Яной Сотиевой и Анастасией Романовой.

На финише все завершилось драматично.

Сотиева даже успела бурно отпраздновать чемпионство - в последней попытке россиянка взяла необходимый вес (137 кг). После чего покинула помост, победно потрясая рукой. Однако судьи заметили "сыгравший локоть" и золотой подход не засчитали, оставив Сотиеву с "серебром".

ЧЕ-2021 по тяжелой атлетике. Женщины до 76 кг.

Ирина Деха (Украина) - 248 кг (113+135) Яна Сотиева (РоSSия) - 246 кг (112+134) Анастасия Романова (РоSSия) - 243 кг (111+132)

Напомним, в Москве в весовой категории до 55 кг не было равных украинке Камиле Конотоп.