"Донбасс" в четвертый раз победил "Днепр" и вышел в финал плей-офф УХЛ

В Дружковке состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

Накануне встречи счет в серии был 3:1 в пользу дончан, таким образом подопечным Павла Микульчика оставался один шаг до выхода в финал. И они его уверенно сделали. Итоговый счет матча 7:2 (1:0, 5:0, 1:2).

Соперником дончан в матчах за чемпионский кубок станет киевский "Сокол", который ранее переиграл действующего чемпиона - ХК "Кременчуг".