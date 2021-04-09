"Донбасс" в четвертый раз победил "Днепр" и вышел в финал плей-офф УХЛ

"Щуки" стали бронзовым призером хоккейного первенства Украины.

"Донбасс" в четвертый раз победил "Днепр" и вышел в финал плей-офф УХЛ
Фото: УХЛ

В Дружковке состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал херсонский "Днепр".

Накануне встречи счет в серии был 3:1 в пользу дончан, таким образом подопечным Павла Микульчика оставался один шаг до выхода в финал. И они его уверенно сделали. Итоговый счет матча 7:2 (1:0, 5:0, 1:2).

Соперником дончан в матчах за чемпионский кубок станет киевский "Сокол", который ранее переиграл действующего чемпиона - ХК "Кременчуг".

Финальная серия стартует 16 апреля в Дружковке. Там же команды встретятся 18 апреля, после чего серия переедет в Киев. В столице "Сокол" и "Донбасс" сыграют 21 и 23 апреля.

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