Стало известно, что заставило лайнсмена матча Лиги чемпионов взять на карточках автограф у Холанда

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Многих удивило странное поведение лайнсмена Октавиана Шовре, который сразу после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" Д (2:1) перед камерами, и на глазах у всех, кто находился в тот момент в подтрибунном помещении, включая многих игроков обеих команд, обратился к 20-летнему форварду гостей Эрлингу Холанду с просьбой дать автограф.

Спортивный журналист Эммануэль Рошу в своем " твиттере " сообщил, что Холанд подписал желтую и красную карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион. Все собранные средства пойдут на помощь людям, больным аутизмом. Именно по этой причине Шовре и хотел достать и приобрел автограф норвежской звезды.

Sovre spoke openly about it today: "Messi was very interested about what the charity is doing. He signed 9 cards for me when we've met after a game!" #Messi #FCBarcelona https://t.co/qMs4mkP4Yi — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 8, 2021

Также стало известно, что капитан "Барселоны" Лионель Месси очень заинтересовался тем, что целью является благотворительность. После одного из матчей аргентинский форвард подписал для Шовре 9 карточек.