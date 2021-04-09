Матч квалификации на Евро-2022 по футзалу Украина - Албания отменен: судьбу поединка решит УЕФА. Футбол

Матч должен был состояться в ближайшее воскресенье.

Матч квалификации на Евро-2022 по футзалу Украина - Албания отменен: судьбу поединка решит УЕФА
Фото: uaf.ua

Поединок группового этапа квалификации Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и Албании, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье, отменен, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассоциация футзала Украины получила письма от Федерации футбола Албании и УЕФА, в которых сообщается, что в связи с коронавирусными ограничениями сборная Албании не сможет прилететь в Запорожье на матч группового этапа Евро-2022.

"Сборная Албании по футзалу не сыграет в матче отбора чемпионата Европы 2022 против Украины, который должен был состояться 11 апреля в Запорожье. Причиной изменения программы стало блокирование полетов в международном аэропорту Тираны имени матери Терезы. Команда должна была отправиться в Украину в четверг утром, но это было невозможно. Федерация футбола Албании немедленно сообщила УЕФА о ситуации с невозможностью выезда", - приводит сообщение Федерация футбола Албании.

Таким образом, судьбу последнего поединка в отборочной группе 1 будет решать УЕФА.

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в своем квартете. В предыдущих матчах наша команда победила Албанию в гостях (10:3), уступила Хорватии на выезде (2:3) и дома (2:7) и дважды одолела Данию (6:2 и 8:2).

В групповом раунде 32 команды (16 участников элит-раунда квалификации ЧМ-2020, девять победителей групп отборочного раунда и семь победителей стыковых матчей) разбиты на восемь групп по четыре команды. Впервые в истории турнира команды на этой стадии будут играть против оппонентов дома и на выезде, проведя против каждого соперника по группе по два поединка.

Восемь победителей групп и шесть лучших обладателей вторых мест присоединятся к Нидерландам в финальной стадии. Два обладателя вторых мест, которые не пробились в финальный турнир напрямую, сыграют в плей-офф.

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