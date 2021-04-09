Ибрагимович меняет профессию: швед сыграет в новом фильме про Астерикса и Обеликса

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Месяц назад со сцены фестиваля в Сан-Ремо Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы стать актером. Это было похоже на шутку, но, когда дело касается Златана, не стоит недооценивать его шутки.

И вот стало известно, что 39-летний форвард "Милана" и сборной Швеции снимется в пятой киноэкранизации комиксов про Астерикса и Обеликса.

Сам Златан выложил в инстаграме изображение с именем своего персонажа - римского легионера Антивируса. Фильм "Астерикс и Обеликс: средняя империя" выйдет в прокат в 2022 году.

Съемки фильма, которые изначально должны были пройти в Китае в 2020 году, были отложены из-за пандемии коронавируса.

Сюжет повествует о единственной дочери китайского императора Ксан Сюанди, которая, чтобы спастись от злого принца, находит убежище в Галлии.

Среди ведущих актеров будут такие громкие имена, как Марион Котийяр и Венсан Кассель.

Напомним, в предыдущих фильмах саги про Астерикса и Обеликса снимались такие звезды спорта как Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер и Амели Моресмо.

А настоящим украшением ранее выпущенных фильмов были Ален Делон, Жерар Депардье, Кристиан Клавье, Роберто Бениньи и Моника Беллуччи.