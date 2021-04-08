Михайлюк набрал 1 000-ое очко в НБА

Среди украинцев он пятый в истории по результативности.

Михайлюк набрал 1 000-ое очко в НБА
Святослав Михайлюк
Фото: The Times Hub

Украинский баскетболист "Оклахомы" Святослав Михайлюк набрал 12 очков в матче регулярного первенства НБА против "Шарлотт" (102:113).

В этом матче 23-летний баскетболист преодолел отметку в 1000 набранных очков в лиге.

Он стал пятым украинским баскетболистом, который набрал 1000+ очков в НБА.

На первом месте остается Виталий Потапенко, которому с 1997 по 2007 годы не хватило всего 4-х очков, чтобы довести их количество до круглой цифры в 4000.

Уже в ближайшее время результат Виталия сможет превзойти Алексей Лень, на счету которого 3 985 очков, на третьем месте среди украинцев двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислв Медведенко (1390), на четвертом - олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Волков, который в 149 матчах за "Атланту Хокс" набрал 1 019 очков.

Напомним, что Михайлюк проводит в НБА свой третий сезон. Он был выбран на драфте НБА 2018 под 47-м номером. Кроме "Оклахомы" он играл за "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Детройт Пистонс".

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