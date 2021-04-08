Президент клуба УПЛ заявил, что в случае пожизненной дисквалификации ему никто не сможет рот закрыть, и он скажет все, что знает. Футбол

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин поделился мыслями о его возможном отстранении от футбола за его высказывания.

Напомним, в рамках 17-го тура Украинской премьер-лиги в Киеве состоялось донецкое дерби - "Олимпик" принимал "Шахтер".

Матч завершился минимальной победой номинальных гостей - 1:0.

На 38-й минуте матча нападающий "Олимпика" Таддеус Нкенг сравнял счет, однако после просмотра видеоповтора главный арбитр матча Юрий Иванов решил отменить гол. Арбитр зафиксировал офсайд, и это решение с уверенностью было спорным, на что обратил внимание президент "Олимпика", который по этому поводу опубликовал на клубном сайте официальное заявление.

Позже Гельзин заявил, что в украинский футбол вернулось системное беззаконие.

Функционер отметил, что будет бороться до конца.

"Нам прислали целый список претензий - там 99,9% собрали высказывания за весь период деятельности, еще с донецких времен во Второй и Первой лигах. Все протоколы заседаний. И теперь пытаются все эти ответы использовать против нас. Что это за отношение? Мы содержим клуб, вкладываем деньги. Один из немногих клубов, которые приехали из зоны АТО, при этом нам удалось клуб не только сохранить, но еще и стараемся развиваться, несмотря ни на что. Даже слов нет", - цитирует Гельзина Footboom.com.

"А что касается того, на сколько меня дисквалифицируют, я знаю примеры того, когда за подобные высказывания тренера дисквалифицировали, условно, на три игры. Там даже о годе не идет, не то что о пожизненной дисквалификации. Однако в нашей стране все возможно. Я наступил кому-то на одно место, им это неприятно, и они всеми методами хотят устроить показательное выступление для запугивания других. Но мы будем бороться до конца", - убедительно заявил президент клуба.

"И если меня дисквалифицируют, я уйду с поста президента и буду бороться уже как гражданское лицо. Мне никто не сможет рот закрыть. И вот тогда я буду говорить все, что я знаю, потому что сегодня нет возможности - на нас, если что, то санкции, то штрафы, то дисквалификации. Аттестат, не дай бог, еще не дадут клубу. Мы видим по развитию сценария, какая против нас атака. Но руки опускать не собираемся", - отметил Гельзин.

В начале марта Гельзин в грубой форме раскритиковал деятельность главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

По мотивам этой ситуации КДК УАФ порекомендовал пожизненно отстранить президента донецкого клуба.

Олимпик занимает 11-е место в турнирной таблице Favbet Лиги. 11 апреля донецкая команда сыграет против "Колоса".