Организаторы "Ролан Гарроса" перенесли старт турнира

Старт откладывается лишь на неделю.

Главный грунтовой мейджор теннисного сезона "Ролан Гаррос" стартует 30 мая, а завершится 13 июня, сообщает пресс-служба турнира.

Старт основной сетки Открытого чемпионата Франции сместили на неделю.

Матчи квалификационного турнира French Open пройдут 24-28 мая.

Перенос связан с тем, что до июня во Франции планируют снимать коронавирусные ограничения. Смещение старта позволит какой-то части болельщиков посетить поединки.

Ранее сообщалось, что розыгрыш "Ролан Гарроса 2021" могут отменить в связи с третьей волной пандемии COVID-19.

В прошлом году из-за пандемии Открытый чемпионат Франции стартовал лишь в сентябре. Победителями турнира в одиночных соревнованиях стали испанец Рафаэль Надаль и польская теннисистка Ига Швентек.