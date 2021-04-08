Фонсека может вернуться в "Шахтер"
Португальским тренером также интересуются "Фиорентина" и "Наполи".
Экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет "Рому", может вернуться в "Шахтер".
По крайней мере руководство "горняков" заинтересовано в возвращении Паулу, сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.
Per— Gianluigi Longari (@Glongari)
#Fonsecainteresse esplorativo da parte di #Fiorentina #Napolie #Shakhtarche spinge per un ritorno. La #Romadifficilmente lo confermer?, e contatta #Sarri. Il sogno, per? proibito per i giallorossi vista la concorrenza, ha il nome di #Nagelsmann @tvdellosport April 8, 2021
По информации источника, португальским тренером также интересуются "Фиорентина" и "Наполи".
Стоит отметить, что римский клуб, занимающий лишь 7-е место в Серии А, не собирается продлевать соглашение с Фонсекой и намерен договориться с Маурицио Сарре.
Напомним, что Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 по 2019 год.