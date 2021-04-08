Фонсека может вернуться в "Шахтер"

Португальским тренером также интересуются "Фиорентина" и "Наполи".

Фото: shakhtar.com

Экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет "Рому", может вернуться в "Шахтер".

По крайней мере руководство "горняков" заинтересовано в возвращении Паулу, сообщает журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари.

Per #Fonseca interesse esplorativo da parte di #Fiorentina #Napoli e #Shakhtar che spinge per un ritorno. La #Roma difficilmente lo confermer?, e contatta #Sarri . Il sogno, per? proibito per i giallorossi vista la concorrenza, ha il nome di #Nagelsmann @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) April 8, 2021

По информации источника, португальским тренером также интересуются "Фиорентина" и "Наполи".

Стоит отметить, что римский клуб, занимающий лишь 7-е место в Серии А, не собирается продлевать соглашение с Фонсекой и намерен договориться с Маурицио Сарре.

Напомним, что Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 по 2019 год.