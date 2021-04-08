"Сокол" стал первым финалистом плей-офф УХЛ

Киевляне выбили действующего чемпиона Украины "Кременчуг".

Фото: УХЛ

Накануне состоялся четвертый поединок между "Соколом" и "Кременчугом" в рамках полуфинала Украинской хоккейной лиги.

Как и три предыдущих раза, победу праздновали киевляне. При этом "Соколу" понадобился овертайм: точный бросок Умеда Гильманова принес "Соколу" путевку в финал турнира - 4:3.

Второй участник финала определится в паре "Донбасс" - "Днепр" (счет в серии - 3:1).

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